869
Asean Club Championship Asean Club Championship
2
Aus NPL U23 Aus NPL U23
1
AUS NSW-N U20 AUS NSW-N U20
1
AUS-W Reserves League AUS-W Reserves League
1
Australia Brisbane Capital League 2 Australia Brisbane Capital League 2
2
Australia Queensland State Leagues Australia Queensland State Leagues
2
Australian cloth Australian cloth
3
Australian Welsh League Australian Welsh League
1
Bhutan Premier League Bhutan Premier League
1
Brazil W L2 Brazil W L2
1
Brazilian Paulista Women\'s League Brazilian Paulista Women\'s League
1
Brazilian Serie C Brazilian Serie C
5
CAF African Nations Championship CAF African Nations Championship
8
Calcutta Premier Division Calcutta Premier Division
3
Campeonato Brasileiro Sub-20 Campeonato Brasileiro Sub-20
2
Capital NPL 1 Capital NPL 1
4
Central American Cup Central American Cup
2
CHI Segunda División CHI Segunda División
1
Chinese Women League One Chinese Women League One
7
Chinese Women Super League Chinese Women Super League
1
Colombian Liga Betplay Femenina Colombian Liga Betplay Femenina
2
Copa Ecuador Copa Ecuador
1
Coppa Italia Coppa Italia
12
Croatian First Football League Croatian First Football League
1
Cúp C1 Nam Mỹ Cúp C1 Nam Mỹ
3
Cúp Đức Cúp Đức
26
Cúp FA Malaysia Cúp FA Malaysia
2
Cúp Nga Cúp Nga
1
Cúp Romania Cúp Romania
1
Czech 3 liga Czech 3 liga
7
DFL Supercup DFL Supercup
1
FFSA Premier League FFSA Premier League
6
FNL Nga FNL Nga
3
Giải trẻ Argentina Giải trẻ Argentina
1
Giải Trẻ Ukrainian Giải Trẻ Ukrainian
2
Giải Trẻ Ý Giải Trẻ Ý
1
Giao Hữu CLB Giao Hữu CLB
13
Giao Hữu Quốc Tế Giao Hữu Quốc Tế
1
Gibraltar Premier Division Gibraltar Premier Division
1
Hạng 2 Áo Hạng 2 Áo
8
Hạng 2 Argentina Hạng 2 Argentina
3
Hạng 2 Ba Lan Hạng 2 Ba Lan
2
Hạng 2 Bồ Đào Nha Hạng 2 Bồ Đào Nha
5
Hạng 2 Brazil Hạng 2 Brazil
6
Hạng 2 Chile Hạng 2 Chile
2
Hạng 2 Colombia Hạng 2 Colombia
4
Hạng 2 Hà Lan Hạng 2 Hà Lan
1
Hạng 2 Mexico Hạng 2 Mexico
7
Hạng 2 Phần Lan Hạng 2 Phần Lan
2
Hạng 2 Romania Hạng 2 Romania
1
Hạng 2 Thái Lan Hạng 2 Thái Lan
2
Hạng 2 Thụy Điển Hạng 2 Thụy Điển
2
Hạng 2 Thụy Điển Hạng 2 Thụy Điển
4
Hạng 2 Venezuela Hạng 2 Venezuela
1
Hạng Nhất Anh Hạng Nhất Anh
12
Hạng Nhất Ba Lan Hạng Nhất Ba Lan
3
Hạng Nhất Belarus Hạng Nhất Belarus
2
Hạng Nhất Croatia Hạng Nhất Croatia
2
Hạng Nhất Đan Mạch Hạng Nhất Đan Mạch
5
Hạng Nhất Kazakhstan Hạng Nhất Kazakhstan
7
Hạng Nhất Nữ Iceland Hạng Nhất Nữ Iceland
2
Hạng Nhất Paraguay Hạng Nhất Paraguay
4
Hạng Nhất Séc Hạng Nhất Séc
2
Hạng Nhất Serbia Hạng Nhất Serbia
2
Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ
6
Hạng Nhất Thụy Sĩ Hạng Nhất Thụy Sĩ
2
Hạng Nhất Trung Quốc Hạng Nhất Trung Quốc
4
Hạng Nhất Ukraina Hạng Nhất Ukraina
1
Hilux Revo Thai League Hilux Revo Thai League
8
Ireland FAI Cup Ireland FAI Cup
5
Israel Ligat Leumit Toto Cup Israel Ligat Leumit Toto Cup
4
J1 League J1 League
10
J2 League J2 League
10
J3 League J3 League
5
K League 1 K League 1
6
K League 2 K League 2
7
K3 League K3 League
5
K4 League K4 League
3
La Liga La Liga
8
La Liga 2 La Liga 2
9
Ligue 1 Ligue 1
9
Ligue 2 Ligue 2
9
Lithuanian II Lyga Lithuanian II Lyga
1
MLS Next Pro MLS Next Pro
13
MLS_Nhà Nghề Mỹ MLS_Nhà Nghề Mỹ
14
Myanmar U21 League Myanmar U21 League
1
New Zealand Cup New Zealand Cup
2
New Zealand South Premier League New Zealand South Premier League
1
Ngoại hạng Ai Cập Ngoại hạng Ai Cập
10
Ngoại Hạng Anh Ngoại Hạng Anh
10
Ngoại hạng Armenia Ngoại hạng Armenia
5
Ngoại hạng Azerbaijan Ngoại hạng Azerbaijan
4
Ngoại Hạng Belarus Ngoại Hạng Belarus
7
Ngoại Hạng Canada Ngoại Hạng Canada
4
Ngoại Hạng Đài Loan Ngoại Hạng Đài Loan
4
Ngoại Hạng Đan Mạch Ngoại Hạng Đan Mạch
5
Ngoại Hạng Darwin Ngoại Hạng Darwin
2
Ngoại hạng Jordan Ngoại hạng Jordan
5
Ngoại Hạng Kazakhstan Ngoại Hạng Kazakhstan
6
Ngoại Hạng Nga Ngoại Hạng Nga
7
Ngoại Hạng Nữ Đài Loan Ngoại Hạng Nữ Đài Loan
2
Ngoại Hạng Nữ Nga Ngoại Hạng Nữ Nga
3
Ngoại Hạng Trung Quốc Ngoại Hạng Trung Quốc
8
Ngoại Hạng Ukraina Ngoại Hạng Ukraina
4
NSW Premier League NSW Premier League
8
NSW Premier W-League NSW Premier W-League
7
NSW-N Premier League NSW-N Premier League
1
Nữ USA Nữ USA
5
NZ Northern Premier League NZ Northern Premier League
5
OFC U16 Championship Cup OFC U16 Championship Cup
2
Peruvian Liga 2 Peruvian Liga 2
2
QLD D2 QLD D2
6
QLD Premier League QLD Premier League
6
Rural Football Super League Rural Football Super League
10
RUS D3B RUS D3B
4
Scottish League Cup Scottish League Cup
3
Siêu Cúp Nam Mỹ Siêu Cúp Nam Mỹ
2
Singapore National Football League Singapore National Football League
1
Slovak 2.Liga Slovak 2.Liga
1
South Australia State League 1 South Australia State League 1
1
Switzerland Cup Switzerland Cup
7
TAS Premier League TAS Premier League
4
Trung Quốc U-21 League Trung Quốc U-21 League
11
TSAmania Premier Championship TSAmania Premier Championship
5
U23 Bồ Đào Nha U23 Bồ Đào Nha
2
UAE Pro League UAE Pro League
6
UEFA Europa Conference UEFA Europa Conference
29
UEFA Europa League UEFA Europa League
12
USL Championship USL Championship
10
USL League One USL League One
4
V.League 1 V.League 1
7
VĐQG Áo VĐQG Áo
6
VĐQG Argentina VĐQG Argentina
13
VĐQG Ba Lan VĐQG Ba Lan
9
VĐQG Bỉ VĐQG Bỉ
8
VĐQG Bồ Đào Nha VĐQG Bồ Đào Nha
8
VĐQG Brasil VĐQG Brasil
9
VĐQG Bulgaria VĐQG Bulgaria
6
VĐQG Campuchia VĐQG Campuchia
5
VĐQG Chile VĐQG Chile
8
VĐQG Colombia VĐQG Colombia
7
VĐQG Costa Rica VĐQG Costa Rica
5
VĐQG Ecuador VĐQG Ecuador
7
VĐQG Estonia VĐQG Estonia
5
VĐQG Georgia VĐQG Georgia
3
VĐQG Guatemala VĐQG Guatemala
1
VĐQG Hà Lan VĐQG Hà Lan
9
VĐQG Honduras VĐQG Honduras
5
VĐQG Hungary VĐQG Hungary
5
VĐQG Iceland VĐQG Iceland
4
VĐQG Indonesia VĐQG Indonesia
6
VĐQG Lithuania VĐQG Lithuania
2
VĐQG Mexico VĐQG Mexico
9
VĐQG Myanmar VĐQG Myanmar
1
VĐQG Na Uy VĐQG Na Uy
6
VĐQG Nicaragua VĐQG Nicaragua
5
VĐQG Nữ Brazil VĐQG Nữ Brazil
1
VĐQG Nữ Mexico VĐQG Nữ Mexico
6
VĐQG Panama VĐQG Panama
2
VĐQG Peru VĐQG Peru
9
VĐQG Phần Lan VĐQG Phần Lan
5
VĐQG Qatar VĐQG Qatar
6
VĐQG Romania VĐQG Romania
4
VĐQG Séc VĐQG Séc
7
VĐQG Serbia VĐQG Serbia
6
VĐQG Slovakia VĐQG Slovakia
4
VĐQG Slovenia VĐQG Slovenia
5
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
8
VĐQG Thụy Điển VĐQG Thụy Điển
7
VĐQG Uruguay VĐQG Uruguay
6
VĐQG Uzbekistan VĐQG Uzbekistan
3
VIC Premier League VIC Premier League
6
VIC Women Premier League VIC Women Premier League
3
Victorian State Division 1 Victorian State Division 1
4
Western Australia NPL Western Australia NPL
5
WK League WK League
1
Women Empowerment League Women Empowerment League
3
Youth Championship Russia Youth Championship Russia
1
67
Australia National Basketball League1 West Australia National Basketball League1 West
1
China Basketball Association Summer League China Basketball Association Summer League
5
China National Basketball League China National Basketball League
7
Europe U16 Championship Division B Europe U16 Championship Division B
6
FIBA AfroBasket FIBA AfroBasket
9
FIBA Asia Cup FIBA Asia Cup
2
FIBA Basketball World Cup European Qualifiers FIBA Basketball World Cup European Qualifiers
4
FIBA U16 Women\'s European Championship Division A FIBA U16 Women\'s European Championship Division A
1
Liga Nacional de Baloncesto Profesional Liga Nacional de Baloncesto Profesional
13
National Basketball League1 South National Basketball League1 South
1
National Women’s Basketball League1 East National Women’s Basketball League1 East
1
NBL1 Eastern NBL1 Eastern
1
Philippines MPBL Philippines MPBL
5
Vietnam VBA Vietnam VBA
4
Women National Basketball Association Women National Basketball Association
7
28
ATP Challenger Barranquilla, Colombia Men Singles ATP Challenger Barranquilla, Colombia Men Singles
1
ATP Challenger Cancun, Mexico Men Singles ATP Challenger Cancun, Mexico Men Singles
3
ATP Challenger Hersonissos 3, Greece Men Singles ATP Challenger Hersonissos 3, Greece Men Singles
2
ATP Challenger Sofia, Bulgaria Men Doubles ATP Challenger Sofia, Bulgaria Men Doubles
2
ATP Challenger Sofia, Bulgaria Men Singles ATP Challenger Sofia, Bulgaria Men Singles
1
ATP Challenger Sumter, USA Men Singles ATP Challenger Sumter, USA Men Singles
1
ATP Challenger Todi,Men Double ATP Challenger Todi,Men Double
1
ATP Challenger Todi,Men Singles ATP Challenger Todi,Men Singles
3
ATP Cincinnati, USA Men Doubles ATP Cincinnati, USA Men Doubles
1
ATP Cincinnati, USA Men Singles ATP Cincinnati, USA Men Singles
3
UTR Pro Match Series Men Singles UTR Pro Match Series Men Singles
1
UTR Pro Match Series Women UTR Pro Match Series Women
2
WTA Cincinnati, USA Women Doubles WTA Cincinnati, USA Women Doubles
3
WTA Cincinnati, USA Women Singles WTA Cincinnati, USA Women Singles
4
28
European Championships European Championships
7
Friendly International Women Friendly International Women
9
World Championship U21 Women World Championship U21 Women
12
44
LOL
17
DOTA2
6
CSGO
21
44
BLAST Bounty Season 2 Finals BLAST Bounty Season 2 Finals
1
CCT Season 3 Europe Series 5 Closed Qualifier CCT Season 3 Europe Series 5 Closed Qualifier
3
Circuito FERJEE de Esports 2025 Finals Circuito FERJEE de Esports 2025 Finals
1
CIS Battle CIS Battle
2
ESEA League Season 54 Europe Elite Cup 1 ESEA League Season 54 Europe Elite Cup 1
1
ESL Challenger League Season 50 Asia-Pacific Cup 1 ESL Challenger League Season 50 Asia-Pacific Cup 1
2
ESL Challenger League Season 50 Europe Cup 1 ESL Challenger League Season 50 Europe Cup 1
2
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 1 ESL Challenger League Season 50 South America Cup 1
4
European Pro League Season 27 European Pro League Season 27
1
European Pro League Season 29 European Pro League Season 29
4
Exort The Proving Grounds Season 3 Exort The Proving Grounds Season 3
1
LCK 2025 LCK 2025
1
LFL Summer 2025 LFL Summer 2025
2
LJL Finals 2025 LJL Finals 2025
1
LPL Split 3 2025 LPL Split 3 2025
2
LPLOL Summer 2025 LPLOL Summer 2025
4
NLC Summer 2025 NLC Summer 2025
1
North American Challengers League Split 2 2025 North American Challengers League Split 2 2025
1
Prime League 1st Division Summer 2025 Prime League 1st Division Summer 2025
1
StarLadder StarSeries Budapest 2025 Europe Closed Qualifier StarLadder StarSeries Budapest 2025 Europe Closed Qualifier
4
TCL Summer 2025 TCL Summer 2025
4
Thunderpick World Championship 2025 European Series 2 Thunderpick World Championship 2025 European Series 2
1
Giải Trẻ Ukrainian
16:00 - 14/08

Rukh Vynnyky U21

VS

Obolon Kiev U21

Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 2
Flag
Rural Football Super League
16:00 - 14/08

HongKong Accounting

VS

Shandong Xizhou

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
Rural Football Super League
16:00 - 14/08

HongKong Hainan

VS

San Lian Soccer Club

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
Rural Football Super League
16:00 - 14/08

Guizhou Rongjiang

VS

Hunan Jinzhou

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
Giao Hữu CLB
16:00 - 14/08

Darfo Boario

VS

AC Palazzolo

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
Myanmar U21 League
16:00 - 14/08

Rakhine United U21

VS

Dagon Star Utd U21

Flag
1 - 0
Flag
Calcutta Premier Division
16:30 - 14/08

Sribhumi FC

VS

Mohammedan SC

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
8xbet
Calcutta Premier Division
16:30 - 14/08

Bhawanipore

VS

United Kolkata SC

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
8xbet
Calcutta Premier Division
16:30 - 14/08

Nan Samiti

VS

United SC Kolkata

Flag
3 - 4
Flag Flag
1 - 1
Flag
AUS NSW-N U20
16:30 - 14/08

Bonnyrigg FC U20

VS

Northern Tigers U20

Flag
4 - 0
Flag Flag
0 - 5
Flag Flag
3 - 0
Flag
Giao Hữu CLB
16:30 - 14/08

Ikorodu City FC

VS

Abia Warriors

Flag
3 - 2
Flag Flag
2 - 0
Flag
WK League
17:00 - 14/08

Nữ Gyeongju

VS

Nữ Hyundai SteelRed

Flag
2 - 1
Flag Flag
3 - 4
Flag Flag
0 - 0
Flag
U23 Bồ Đào Nha
17:00 - 14/08

Farense U23

VS

Santa Clara U23

Flag
5 - 1
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag
Rural Football Super League
18:00 - 14/08

Jilin Shulan

VS

Guangdong Chengjun

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
AUS-W Reserves League
18:30 - 14/08

Curtin University SC (R)

VS

Kingsley Westside (R)

Flag
3 - 2
Flag
Singapore National Football League
18:45 - 14/08

Jungfrau Punggol FC

VS

Tengah FC

Flag
3 - 1
Flag
Hạng Nhất Kazakhstan
19:00 - 14/08

FK Aktobe II

VS

Shakhter

Flag
3 - 1
Flag
Hạng Nhất Kazakhstan
19:00 - 14/08

Ekibastuzets

VS

AKAS Almaty

Flag
2 - 0
Flag
Bhutan Premier League
19:00 - 14/08

Thimphu City

VS

Ugyen Academy

Flag
1 - 2
Flag Flag
5 - 2
Flag Flag
0 - 1
Flag
Youth Championship Russia
19:00 - 14/08

Dinamo Moscow (Y)

VS

Krylya Sovetov (Y)

Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 2
Flag
Xem thêm
Europe U16 Championship Division B
16:00 - 14/08

Kosovo U16

VS

Norway U16

Europe U16 Championship Division B
16:00 - 14/08

Slovakia U16

VS

Austria U16

Philippines MPBL
17:00 - 14/08

Basilan Viva Portmasters

VS

Davao Occ. Tigers

FIBA Asia Cup
18:00 - 14/08

Trung Quốc

VS

Hàn Quốc

China National Basketball League
18:30 - 14/08

Shijiazhuang Xianglan

VS

Hefei Kuangfeng

China National Basketball League
18:30 - 14/08

Hubei Wenlv

VS

Guangxi Weizhuang

Europe U16 Championship Division B
18:30 - 14/08

Ireland U16

VS

England U16

Europe U16 Championship Division B
18:30 - 14/08

Portugal U16

VS

Bosnia and Herzegovina U16

Philippines MPBL
19:00 - 14/08

Rizal Crusaders

VS

Pasay Voyagers

Vietnam VBA
19:30 - 14/08

Cần Thơ Catfish

VS

Hà Nội buffalo

Australia National Basketball League1 West
19:30 - 14/08

Rockingham Flames

VS

East Perth Eagles

FIBA AfroBasket
20:30 - 14/08

Uganda

VS

Mali

Europe U16 Championship Division B
21:00 - 14/08

Denmark U16

VS

Hungary U16

Europe U16 Championship Division B
21:00 - 14/08

Belgium U16

VS

Ukraine U16

FIBA AfroBasket
22:00 - 14/08

Libya

VS

South Sudan

FIBA Asia Cup
23:00 - 14/08

New Zealand

VS

Lebanon

FIBA AfroBasket
23:30 - 14/08

Egypt

VS

Senegal

FIBA AfroBasket
01:00 - 15/08

Guinea

VS

Angola

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:00 - 15/08

Abejas de Leon

VS

Gambusinos de Fresnillo

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:05 - 15/08

Mineros de Zacatecas

VS

Diablos Rojos

Xem thêm
ATP Challenger Sofia, Bulgaria Men Singles
16:10 - 14/08

Nerman Fatic

VS

Sebastian Gima

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nerman Fatic
-
-
-
-
-
Sebastian Gima
-
-
-
-
-
ATP Challenger Hersonissos 3, Greece Men Singles
17:00 - 14/08

Laurent Lokoli

VS

Pietro Orlando Fellin

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Laurent Lokoli
-
-
-
-
-
Pietro Orlando Fellin
-
-
-
-
-
ATP Challenger Hersonissos 3, Greece Men Singles
17:00 - 14/08

Maximus Jones

VS

Petr Brunclik

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Maximus Jones
-
-
-
-
-
Petr Brunclik
-
-
-
-
-
ATP Challenger Sofia, Bulgaria Men Doubles
17:20 - 14/08

Franco Agamenone

Luciano Emanuel Ambrogi

VS

Zdenek Kolar

Nino Serdarusic

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Franco Agamenone/Luciano Emanuel Ambrogi
-
-
-
-
-
Zdenek Kolar/Nino Serdarusic
-
-
-
-
-
UTR Pro Match Series Women
18:00 - 14/08

Sara Gvozdenovic

VS

Sara Mikaca

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Sara Gvozdenovic
-
-
-
-
-
Sara Mikaca
-
-
-
-
-
ATP Challenger Sofia, Bulgaria Men Doubles
18:30 - 14/08

Milos Karol

Patrik Niklas-Salminen

VS

Nerman Fatic

Andrej Nedic

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Milos Karol/Patrik Niklas-Salminen
-
-
-
-
-
Nerman Fatic/Andrej Nedic
-
-
-
-
-
ATP Challenger Todi,Men Double
19:00 - 14/08

Ivan Sabanov

Matej Sabanov

VS

Arjun Kadhe

Vijay Sundar Prashanth

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ivan Sabanov/Matej Sabanov
-
-
-
-
-
Arjun Kadhe/Vijay Sundar Prashanth
-
-
-
-
-
ATP Challenger Todi,Men Singles
20:10 - 14/08

Nicolai Budkov Kjaer

VS

Valentin Vacherot

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nicolai Budkov Kjaer
-
-
-
-
-
Valentin Vacherot
-
-
-
-
-
ATP Challenger Todi,Men Singles
20:10 - 14/08

Gianmarco Ferrari

VS

Timofey Skatov

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Gianmarco Ferrari
-
-
-
-
-
Timofey Skatov
-
-
-
-
-
UTR Pro Match Series Men Singles
21:00 - 14/08

Hugo Hashimoto

VS

Colson Wells

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hugo Hashimoto
-
-
-
-
-
Colson Wells
-
-
-
-
-
ATP Challenger Cancun, Mexico Men Singles
21:30 - 14/08

Hugo Gaston

VS

Alexis Galarneau

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hugo Gaston
-
-
-
-
-
Alexis Galarneau
-
-
-
-
-
ATP Challenger Cancun, Mexico Men Singles
21:30 - 14/08

Stan Wawrinka

VS

Cleeve Harper

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Stan Wawrinka
-
-
-
-
-
Cleeve Harper
-
-
-
-
-
WTA Cincinnati, USA Women Singles
22:00 - 14/08

Lucia Bronzetti

VS

Coco Gauff

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lucia Bronzetti
-
-
-
-
-
Coco Gauff
-
-
-
-
-
ATP Cincinnati, USA Men Doubles
22:00 - 14/08

Francisco Cabral

Lucas Miedler

VS

Hugo Nys

Edouard Roger-Vasselin

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Francisco Cabral/Lucas Miedler
-
-
-
-
-
Hugo Nys/Edouard Roger-Vasselin
-
-
-
-
-
WTA Cincinnati, USA Women Doubles
23:10 - 14/08

Caty Mcnally

Linda Noskova

VS

Gabriela Dabrowski

Erin Routliffe

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Caty Mcnally/Linda Noskova
-
-
-
-
-
Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe
-
-
-
-
-
WTA Cincinnati, USA Women Singles
00:00 - 15/08

Jasmine Paolini

VS

Barbora Krejcikova

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jasmine Paolini
-
-
-
-
-
Barbora Krejcikova
-
-
-
-
-
WTA Cincinnati, USA Women Doubles
00:00 - 15/08

Lyudmyla Kichenok

Ellen Perez

VS

Nicole Melichar-Martinez

Liudmila Samsonova

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lyudmyla Kichenok/Ellen Perez
-
-
-
-
-
Nicole Melichar-Martinez/Liudmila Samsonova
-
-
-
-
-
ATP Challenger Sumter, USA Men Singles
01:30 - 15/08

Nikoloz Basilashvili

VS

Murphy Cassone

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nikoloz Basilashvili
-
-
-
-
-
Murphy Cassone
-
-
-
-
-
ATP Challenger Todi,Men Singles
01:30 - 15/08

Stefano Travaglia

VS

Lukas Neumayer

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Stefano Travaglia
-
-
-
-
-
Lukas Neumayer
-
-
-
-
-
ATP Cincinnati, USA Men Singles
02:00 - 15/08

Jannik Sinner

VS

Felix Auger Aliassime

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jannik Sinner
-
-
-
-
-
Felix Auger Aliassime
-
-
-
-
-
Xem thêm
Xem thêm
World Championship U21 Women
09:00 - 15/08

Nữ Brazil U21

VS

Nữ Argentina U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Brazil U21
-
-
-
-
-
Nữ Argentina U21
-
-
-
-
-
World Championship U21 Women
09:00 - 15/08

Nữ Algeria U21

VS

Nữ Tunisia U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Algeria U21
-
-
-
-
-
Nữ Tunisia U21
-
-
-
-
-
Friendly International Women
09:00 - 15/08

Nữ CH Séc

VS

Nữ Pháp

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ CH Séc
-
-
-
-
-
Nữ Pháp
-
-
-
-
-
World Championship U21 Women
09:00 - 15/08

Nữ Hàn Quốc U21

VS

Nữ CH Séc U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Hàn Quốc U21
-
-
-
-
-
Nữ CH Séc U21
-
-
-
-
-
Friendly International Women
12:00 - 15/08

Nữ Hàn Quốc

VS

Nữ Thụy Điển

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Hàn Quốc
-
-
-
-
-
Nữ Thụy Điển
-
-
-
-
-
World Championship U21 Women
14:00 - 15/08

Nữ USA U21

VS

Nữ Puerto Rico U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ USA U21
-
-
-
-
-
Nữ Puerto Rico U21
-
-
-
-
-
World Championship U21 Women
14:00 - 15/08

Nữ Ai Cập U21

VS

Nữ Mexico U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Ai Cập U21
-
-
-
-
-
Nữ Mexico U21
-
-
-
-
-
World Championship U21 Women
14:00 - 15/08

Nữ Bulgaria U21

VS

Nữ Ba Lan U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Bulgaria U21
-
-
-
-
-
Nữ Ba Lan U21
-
-
-
-
-
Friendly International Women
15:00 - 15/08

Nữ Nhật Bản

VS

Nữ Argentina

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Nhật Bản
-
-
-
-
-
Nữ Argentina
-
-
-
-
-
World Championship U21 Women
17:00 - 15/08

Nữ Canada U21

VS

Nữ Dominican U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Canada U21
-
-
-
-
-
Nữ Dominican U21
-
-
-
-
-
World Championship U21 Women
17:00 - 15/08

Nữ Serbia U21

VS

Nữ Croatia U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Serbia U21
-
-
-
-
-
Nữ Croatia U21
-
-
-
-
-
World Championship U21 Women
17:00 - 15/08

Nữ Italy U21

VS

Nữ Trung Quốc U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Italy U21
-
-
-
-
-
Nữ Trung Quốc U21
-
-
-
-
-
World Championship U21 Women
20:00 - 15/08

Nữ Việt Nam U21

VS

Nữ Chile U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Việt Nam U21
-
-
-
-
-
Nữ Chile U21
-
-
-
-
-
World Championship U21 Women
20:00 - 15/08

Nữ Thổ Nhĩ Kỳ U21

VS

Nữ Nhật Bản U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ U21
-
-
-
-
-
Nữ Nhật Bản U21
-
-
-
-
-
World Championship U21 Women
20:00 - 15/08

Nữ Indonesia U21

VS

Nữ Thái Lan U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Indonesia U21
-
-
-
-
-
Nữ Thái Lan U21
-
-
-
-
-
Friendly International Women
09:00 - 16/08

Nữ Pháp

VS

Nữ Thụy Điển

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Pháp
-
-
-
-
-
Nữ Thụy Điển
-
-
-
-
-
Friendly International Women
12:00 - 16/08

Nữ Nhật Bản

VS

Nữ Hàn Quốc

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Nhật Bản
-
-
-
-
-
Nữ Hàn Quốc
-
-
-
-
-
Friendly International Women
15:00 - 16/08

Nữ CH Séc

VS

Nữ Argentina

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ CH Séc
-
-
-
-
-
Nữ Argentina
-
-
-
-
-
European Championships
21:00 - 16/08

Azerbaijan

VS

Austria

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Azerbaijan
-
-
-
-
-
Austria
-
-
-
-
-
European Championships
22:00 - 16/08

Thụy Sĩ

VS

Thụy Điển

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Thụy Sĩ
-
-
-
-
-
Thụy Điển
-
-
-
-
-
Xem thêm
csgo
CCT Season 3 Europe Series 5 Closed Qualifier
15:00 - 14/08

The-glecs

VS

Rhyno

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
StarLadder StarSeries Budapest 2025 Europe Closed Qualifier
17:00 - 14/08

TNL

VS

OG

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
StarLadder StarSeries Budapest 2025 Europe Closed Qualifier
17:00 - 14/08

Nemiga

VS

Iberian Soul

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
European Pro League Season 27
17:30 - 14/08

Prestige

VS

Leo

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
CCT Season 3 Europe Series 5 Closed Qualifier
18:00 - 14/08

NIP Impact

VS

HEROIC Academy

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
Thunderpick World Championship 2025 European Series 2
18:00 - 14/08

500

VS

SINNERS

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
Exort The Proving Grounds Season 3
18:00 - 14/08

BC.Game

VS

Partizan

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESL Challenger League Season 50 Asia-Pacific Cup 1
20:00 - 14/08

Lynn Vision

VS

The Huns

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
StarLadder StarSeries Budapest 2025 Europe Closed Qualifier
20:00 - 14/08

FUT

VS

Spirit Academy

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
StarLadder StarSeries Budapest 2025 Europe Closed Qualifier
20:00 - 14/08

ECSTATIC

VS

JiJieHao

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESL Challenger League Season 50 Asia-Pacific Cup 1
20:00 - 14/08

Tbo

VS

Rare Atom

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
BLAST Bounty Season 2 Finals
21:00 - 14/08

MOUZ

VS

Astralis

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESEA League Season 54 Europe Elite Cup 1
21:00 - 14/08

VP.Prodigy

VS

K27

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
CCT Season 3 Europe Series 5 Closed Qualifier
21:00 - 14/08

RUBY

VS

Reason

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
Circuito FERJEE de Esports 2025 Finals
22:00 - 14/08

ODDIK

VS

Imperial/RED Canids winner

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESL Challenger League Season 50 Europe Cup 1
00:00 - 15/08

Zero Tenacity

VS

Partizan

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESL Challenger League Season 50 Europe Cup 1
00:00 - 15/08

BC.Game

VS

Betera

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 1
04:00 - 15/08

BESTIA

VS

Sharks

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 1
04:00 - 15/08

2GAME

VS

Dusty Roots

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 1
04:00 - 15/08

Imperial

VS

RED Canids

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 1
04:00 - 15/08

9z

VS

Ex-w7m

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
Xem thêm
lol
LPL Split 3 2025
16:00 - 14/08

Ninjas in Pyjamas

VS

EDward Gaming

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
LJL Finals 2025
16:00 - 14/08

QT DIG

VS

Burning Core Toyama

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
LCK 2025
17:00 - 14/08

Dplus KIA

VS

DRX

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
LPL Split 3 2025
18:00 - 14/08

FunPlus Phoenix

VS

Team WE

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
TCL Summer 2025
21:30 - 14/08

BoostGate Esports

VS

⁠Beşiktaş Esports

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
TCL Summer 2025
22:30 - 14/08

ULF Esports

VS

Bushido Wildcats

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
NLC Summer 2025
23:00 - 14/08

NORD Esports

VS

Lundqvist Lightside

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
LFL Summer 2025
23:00 - 14/08

Vitality.Bee

VS

BK ROG Esports

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
Prime League 1st Division Summer 2025
23:00 - 14/08

Berlin International Gaming

VS

CGN Esports

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
TCL Summer 2025
23:30 - 14/08

The Forbidden Five

VS

BBL Dark Passage

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
TCL Summer 2025
00:30 - 15/08

Misa Esports

VS

Papara SuperMassive

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
LPLOL Summer 2025
01:00 - 15/08

Leoes Porto Salvo Esports

VS

Evolve eSports

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
LPLOL Summer 2025
02:00 - 15/08

NORTHS FURY

VS

Grow uP eSports

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
LFL Summer 2025
02:00 - 15/08

Ici Japon Corp Esport

VS

Gentle Mates

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
LPLOL Summer 2025
03:00 - 15/08

Crusaders

VS

Hurricane of Feathers

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
LPLOL Summer 2025
04:00 - 15/08

Team High Ground

VS

ZeroZone Gaming

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
North American Challengers League Split 2 2025
04:00 - 15/08

Supernova

VS

Blue Otter

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
Xem thêm
dota2
European Pro League Season 29
16:00 - 14/08

Passion Ua

VS

Team Next Level

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
European Pro League Season 29
19:00 - 14/08

Kalmychata

VS

Teamlynx

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
CIS Battle
19:00 - 14/08

4pirates

VS

Nemiga Gaming

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
European Pro League Season 29
22:00 - 14/08

Aim Possible

VS

Nemiga Gaming

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
CIS Battle
23:00 - 14/08

1win

VS

Runa Team

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
European Pro League Season 29
01:00 - 15/08

Wildcard Gaming

VS

4pirates

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
